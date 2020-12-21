В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три автомобиля
Катерина Медведева
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В Москве затруднено движение в Лефортовском тоннеле из-за аварии, передает столичный дептранс в Telegram-канале.
«В Лефортовском тоннеле (на внешней стороне ТТК) столкнулись три автомобиля в двух левых рядах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.
Из-за ДТП образовалась пробка, для движения свободен один правый ряд.
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