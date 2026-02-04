Размер шрифта
Устроивших перестрелку с полицейскими в Москве заподозрили в убийстве таксиста

ТАСС: участники перестрелки на Рублевке могут быть причастны к убийству таксиста
Мужчины, подозреваемые в похищении человека в Пензе и оказавшие вооруженное сопротивление полиции при задержании в Москве, могут быть причастны к расправе над таксистом в российской столице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Устанавливается причастность двоих подозреваемых <...> к убийству таксиста, который подвозил их к месту, где они скрывались в Москве», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что полицейские в настоящее время ищут тело водителя.

Перестрелка с участием двух мужчин, находившихся в розыске по делу о похищении и убийстве человека в Пензенской области, и правоохранителей произошла вечером 3 февраля в подъезде жилого дома на Рублевском шоссе в Москве. Как сообщили в министерстве внутренних дел РФ, подозреваемые открыли огонь по стражам порядка при попытке задержания. В результате полицейским пришлось применить табельное оружие. Один из злоумышленников был ликвидирован на месте, второго задержали.

Мужчин объявили в розыск из-за событий, произошедших 29 января в Пензенской области. По данным местных СМИ, в тот день подозреваемые похитили 39-летнего местного жителя, после чего его родственники обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ст. 126 УК РФ, а впоследствии пришли к выводу, что жертва была убита. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее правоохранители установили личность бандита, ликвидированного в перестрелке на Рублевском шоссе.
 
