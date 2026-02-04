В ОАЭ объяснили, почему Абу-Даби выбрали местом переговоров по Украине

Нейтральность Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) позволила Абу-Даби стать местом переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш на Всемирном правительственном саммите в Дубае, его цитирует РИА Новости.

«Решение ОАЭ не выбирать сторону в конфликте России и Украины позволило им стать нейтральной площадкой для мирных переговоров», — отметил он.

Новый раунд трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной, направленных на разрешение украинского кризиса, запланирован на 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января. Он уточнил, что работа трехсторонней группы в Абу-Даби стартует 4 февраля.

По словам Владимира Зеленского, в ходе предстоящих встреч стороны обсудят предложения, с которыми выступит российская сторона после консультаций с президентом Владимиром Путиным.

