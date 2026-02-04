Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Тракторист из Прикамья завалил семилетнего ребенка снегом и уехал

В Пермском крае тракторист убирал снег и засыпал ребенка с ног до головы
Кадр из видео/Telegram-канал «Ural Mash»

Трактор завалил ребенка снегом в Прикамье и уехал, сообщает Ural Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 3 февраля в городе Чусовой. Первоклассник проходил мимо дома на улице 50 лет ВЛКСМ, когда рядом проехал снегоуборщик и засыпал его снегом с ног до головы.

Мальчика спасли прохожие, увидевшие его торчащую из-под снега руку. В результате школьник получил ушибы. Мать пострадавшего написала заявление в полицию и ищет тех, кто помог ее сыну, чтобы отблагодарить.

«Семилетнего ребенка завалило снегом из ковша погрузчика во время уборки придомовой территории. По предварительной информации мальчик не пострадал», — уточнили в краевой прокуратуре.

Ведомство проводит проверку по факту случившегося. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее в Калининграде девочка сломала позвоночник, поскользнувшись во дворе.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!