Тракторист из Прикамья завалил семилетнего ребенка снегом и уехал

Трактор завалил ребенка снегом в Прикамье и уехал, сообщает Ural Mash.
По данным Telegram-канала, инцидент произошел 3 февраля в городе Чусовой. Первоклассник проходил мимо дома на улице 50 лет ВЛКСМ, когда рядом проехал снегоуборщик и засыпал его снегом с ног до головы.
Мальчика спасли прохожие, увидевшие его торчащую из-под снега руку. В результате школьник получил ушибы. Мать пострадавшего написала заявление в полицию и ищет тех, кто помог ее сыну, чтобы отблагодарить.
«Семилетнего ребенка завалило снегом из ковша погрузчика во время уборки придомовой территории. По предварительной информации мальчик не пострадал», — уточнили в краевой прокуратуре.
Ведомство проводит проверку по факту случившегося. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Ранее в Калининграде девочка сломала позвоночник, поскользнувшись во дворе.