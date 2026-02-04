Тракторист из Прикамья завалил семилетнего ребенка снегом и уехал

В Пермском крае тракторист убирал снег и засыпал ребенка с ног до головы

Трактор завалил ребенка снегом в Прикамье и уехал, сообщает Ural Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 3 февраля в городе Чусовой. Первоклассник проходил мимо дома на улице 50 лет ВЛКСМ, когда рядом проехал снегоуборщик и засыпал его снегом с ног до головы.

Мальчика спасли прохожие, увидевшие его торчащую из-под снега руку. В результате школьник получил ушибы. Мать пострадавшего написала заявление в полицию и ищет тех, кто помог ее сыну, чтобы отблагодарить.

«Семилетнего ребенка завалило снегом из ковша погрузчика во время уборки придомовой территории. По предварительной информации мальчик не пострадал», — уточнили в краевой прокуратуре.

Ведомство проводит проверку по факту случившегося. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

