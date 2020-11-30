Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии

На 426-м км трассы «Кавказ» в Кабардино-Балкарии произошло столкновение двух автомобилей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В результате три человека погибли и еще двое пострадали.

Пострадавшие были госпитализированы. Уточняется, что детей среди них нет.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

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