Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На 426-м км трассы «Кавказ» в Кабардино-Балкарии произошло столкновение двух автомобилей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
В результате три человека погибли и еще двое пострадали.
Пострадавшие были госпитализированы. Уточняется, что детей среди них нет.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трое полицейских погибли в дорожной аварии под Владимиром
— В ДТП под Нижним Новгородом один человек погиб и трое пострадали
— Под Самарой три человека погибли в лобовом столкновении двух грузовиков