Под окнами жилого дома в центре Москвы загорелся автомобиль
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Под окнами жилого дома на Котельнической набережной в Москве сгорел автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На Котельнической набережной, д. 33, к. 1, под окнами многоэтажного жилого дома сгорела иномарка», — рассказал собеседник агентства.
Площадь возгорания составила составила 4 квадратных метра. Отмечается, что была угроза перехода огня на балкон дома, однако этого удалось не допустить.
В столичном главке МЧС уточнили, что информация о пожаре поступила а 12.01 мск, к 12.17 возгорание было ликвидировано.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Горящий лимузин создал затор на северо-западе Москвы
— Мужчина сгорел в салоне захлопнувшейся Tesla