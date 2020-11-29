Под окнами жилого дома в центре Москвы загорелся автомобиль

Под окнами жилого дома на Котельнической набережной в Москве сгорел автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Котельнической набережной, д. 33, к. 1, под окнами многоэтажного жилого дома сгорела иномарка», — рассказал собеседник агентства.

Площадь возгорания составила составила 4 квадратных метра. Отмечается, что была угроза перехода огня на балкон дома, однако этого удалось не допустить.

В столичном главке МЧС уточнили, что информация о пожаре поступила а 12.01 мск, к 12.17 возгорание было ликвидировано.

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