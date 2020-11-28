В Челябинске автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре

В Челябинске легковой автомобиль, столкнувшись с другой машиной, вылетел на тротуар и сбил двух человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел в 12.10 мск на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки.

Отмечается, что при столкновении автомобилей Renault Logan и Toyota Land Cruiser первая машина под управлением мужчины 1968 года рождения сменила траекторию движения, сбила ограждение и наехала на тротуар. Легковушка налетела на людей, в результате чего пострадали двое человек.

В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Ведется расследование.

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