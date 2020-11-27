Число погибших в аварии на Кубани увеличилось до шести

В аварии с участием микроавтобуса и КамАЗа погибли шесть человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по краю.

«На 5-м км автодороги «Выселки — Кирпильская» водитель микроавтобуса «Газель» при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КамАЗ», — рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП от полученных травм на месте кончались шесть человек, еще четверо были госпитализированы.

По факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее источник сообщал о пяти погибших и пяти пострадавших.

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