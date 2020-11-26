Девять человек пострадали при ДТП с двумя автобусами в Анапе

Девять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Анапе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОМВД России по городу Анапе в 12.00 в четверг, 26 ноября. Столкнулись автобус ПАЗ и автобус Isuzu.

В результате происшествия ранения получили оба водителя и семь пассажиров автобусов. Все они были доставлены в ГБУЗ Анапы.

По факту ДТП проводится проверка.

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