Названа самая опасная автодорога в Подмосковье

Наибольшая часть ДТП в Московской области происходит на автомобильной дороге федерального значения А108 «Московское большое кольцо», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по области.

Данная автодорога проходит через города: Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Куровское, Воскресенск, Балабаново, Рузу, Клин и Дмитров.

Основными причинами высокого уровня аварийности в Подмосковье становятся массовое нарушение ПДД, низкий уровень подготовки водителей и недостаточный технический уровень дорожного хозяйства, рассказали в МЧС. На статистку ДТП влияют также несовершенство технических средств организации дорожного движения, отсутствие достаточного количества переходов, дорожных ограждений и наружного освещения, добавили в ведомстве.

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