ГИБДД вооружат приборами для мгновенного выявления пьяниц и наркоманов за рулем

Инспекторы ГИБДД в ближайшее время получат новые приборы, которые позволят в кратчайшее время проверять водителей на трезвость. Об этом сообщает РИА «Новости».

Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников уточнил, что специальное устройство будет в течение 15 секунд определять наличие наркотических веществ или алкоголя через склюну и выдыхаемый воздух.

Он отметил, что после выявления соответствующих нарушений со стороны водителя, человек будет далеее направлен на медосвидетельствование.

«И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков. — «Газеты.Ru»). Такие проверки должны быть внедрены», — подчеркнул Черников.

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