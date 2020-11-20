ГИБДД вооружат приборами для мгновенного выявления пьяниц и наркоманов за рулем
Инспекторы ГИБДД в ближайшее время получат новые приборы, которые позволят в кратчайшее время проверять водителей на трезвость. Об этом сообщает РИА «Новости».
Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников уточнил, что специальное устройство будет в течение 15 секунд определять наличие наркотических веществ или алкоголя через склюну и выдыхаемый воздух.
Он отметил, что после выявления соответствующих нарушений со стороны водителя, человек будет далеее направлен на медосвидетельствование.
«И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков. — «Газеты.Ru»). Такие проверки должны быть внедрены», — подчеркнул Черников.
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