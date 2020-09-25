Москвичей предупредили о девятибалльных пробках

Карина Казанцева

Столичный департамент транспорта предупредил москвичей о возможных девятибалльных пробках, сообщило агентство городских новостей «Москва».

«Пятничный час пик будет долгим и непростым: на западе Москвы уже начались ограничения из-за предстоящего закрытия метро, и многие сегодня выезжают на дачи. Прогнозируем вечером до девяти баллов, и пробки в центре и на вылетных магистралях в сторону области», — отметили в дептрансе.

Основные дорожные затруднения ожидаются на Щелковском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском шоссе перед МКАД, Волоколамском шоссе, Рязанском проспекте, Садовом кольце, на внутренней и внешней стороне МКАД перед Волоколамским шоссе, на Каширском шоссе.

В департаменте посоветовали выезжать из города после восьми часов вечера.

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