В крови виновного в ДТП на Осторженке рэпера Гулиева нашли следы наркотиков

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о переквалификации обвинения виновнику ДТП на Остоженке рэперу Эльмину Гулиеву. Об этом сообщает ТАСС.

Так, обвинение было изменено на более тяжкое.

Представитель МВД добавила, что это решение было принято после того, как экспертиза выявила следы наркотических веществ в крови Гулиева в момент аварии.

«Таким образом, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 264 УК РФ», — уточнила Волк.

Она подчеркнула, что следствие ходатайствует об аресте Гулиева.

ДТП произошло 21 сентября в 16.20 мск на пересечении улицы Остоженка и Померанского переулка. В результате столкновения двух машин одну из них отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Пострадали четыре человека.

Виновником аварии установлен водитель Infiniti певец Эльмин Гулиев. Он двигался на красный свет и не уступил дорогу встречному транспорту.

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