В Подмосковье погиб взрослый и трое детей пострадали в ДТП с квадроциклом
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Туголезском бору в подмосковной Шатуре произошло ДТП с квадрациклом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
В результате погиб один взрослый и пострадали трое детей. Дети госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Квадроцикл с подростками улетел в кювет и въехал в машину в Башкирии
— Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле