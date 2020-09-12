В Подмосковье погиб взрослый и трое детей пострадали в ДТП с квадроциклом

В Туголезском бору в подмосковной Шатуре произошло ДТП с квадрациклом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

В результате погиб один взрослый и пострадали трое детей. Дети госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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