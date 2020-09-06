Четыре человека погибли при массовом столкновении машин на Кубани

В результате столкновения четырех машин в Краснодарском крае погибли четыре человека, семь получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Согласно предварительным данным, в ДТП столкнулись 4 автомобиля. Четыре человека погибли, семь пострадали», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что трое из пострадавших — дети.

Полицейские установили, что один из автомобилей выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем, вызвав цепную реакцию.

По факту произошедшего проводится проверка.