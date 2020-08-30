Вертолет госпитализировал двух детей после ДТП в Москве

Санитарный вертолет госпитализировал двух детей, пострадавших в ДТП на Киевском шоссе в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента ГОЧСиПБ.

В воскресенье, 30 августа, на 60 км Киевского шоссе столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадали двое детей.

Их эвакуировали в специализированное медицинское учреждение столицы.

В полете их сопровождала авиамедицинская бригада. Состояние пострадавших детей не уточняется.

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