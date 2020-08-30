Вертолет госпитализировал двух детей после ДТП в Москве
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Санитарный вертолет госпитализировал двух детей, пострадавших в ДТП на Киевском шоссе в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента ГОЧСиПБ.
В воскресенье, 30 августа, на 60 км Киевского шоссе столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадали двое детей.
Их эвакуировали в специализированное медицинское учреждение столицы.
В полете их сопровождала авиамедицинская бригада. Состояние пострадавших детей не уточняется.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В ДТП под Тюменью погиб ребенок и шесть человек пострадали
— В Екатеринбурге автомобиль сбил на переходе четверых детей
— В Тюмени маршрутка сбила на пешеходном переходе двух подростков