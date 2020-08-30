Число пострадавших в ДТП с автобусом в Дагестане возросло до 17

Следователи начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом и КАМАЗом в Дагестане. Число пострадавших в аварии, по уточненным данным, увеличилось до 17, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское следственное управление СК.

«По предварительным данным, <...> во время движения от прицепа автомобиля «КАМАЗ» отлетело колесо, которое столкнулось с рейсовым автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 17 человек», — сообщили в СК.

Отмечается, что после удара колеса автобус вылетел в кювет и перевернулся.

Предварительной версией инцидента названа халатность ответственных за техническую исправность грузового автомобиля.

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