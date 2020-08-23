В Грузии микроавтобус упал с 80-метровой высоты
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В Грузии микроавтобус упал с 80-метровой высоты, из-за чего погибли 12 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики.
Еще трое пассажиров получили тяжелые травмы и находятся в больнице.
Авария произошла в Душетском муниципалитете (края Мцхета-Мтианетия) возле села Бисо. На месте работают патрульная и криминальная полиция, спасатели и врачи,
«Спасательные работы, несмотря на сложные рельефные и метеорологические условия, ведутся в непрерывном режиме», — сказали в ведомстве.
Пока не уточняется, сколько человек были в машине, и что послужило причиной аварии.
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