Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до 20

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве выросло до 20, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что среди пострадавших двое детей.

По уточненным данным, что автобус и самосвал столкнулись на 25-м км Калужского шоссе.

По предварительным данным правоохранителей, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля. В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в свою очередь, сообщили, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов у грузовика.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Десять человек пострадали в ДТП с самосвалом и автобусом в Москве