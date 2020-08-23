В Карелии в ДТП погибли двое, пострадали четыре человека
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Карелии столкнулись легковые машины, из-за чего погибли два человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
«Поступило сообщение о ДТП двух легковых автомобилей на территории Кондопожского района Республики Карелия», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что еще четверо получили ранения. Последствия аварии ликвидировали 14 человек и шесть единиц техники.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Варшавское шоссе перекрыли из-за ДТП с тремя машинами и мотоциклом
— Под Архангельском мужчина выдумал угон машины, чтобы скрыть ДТП
— В ДТП под Тюменью погиб ребенок и шесть человек пострадали