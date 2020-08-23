В Карелии в ДТП погибли двое, пострадали четыре человека

В Карелии столкнулись легковые машины, из-за чего погибли два человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«Поступило сообщение о ДТП двух легковых автомобилей на территории Кондопожского района Республики Карелия», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что еще четверо получили ранения. Последствия аварии ликвидировали 14 человек и шесть единиц техники.

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