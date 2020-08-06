Под Саратовом три человека погибли в ДТП

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Под Саратовом в районе поселения Ждановка столкнулись две легковушки, пишет РЕН.

Из-за аварии погибли три человека. Еще один пассажир, 10-летний ребенок, находится в больнице в состоянии средней тяжести.

На месте работают специалисты, чтобы установить причины проишествия.

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