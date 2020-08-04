Пассажир такси напал с ножом на водителя в Москве
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В Москве пассажир такси ранил ножом водителя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.
Инцидент произошел на западе столицы в районе Олимпийской деревни.
В МВД уточнили, что ранение было нанесено в ходе конфликта между таксистом и пассажиром.
Водитель получил незначительное повреждение в руку.
Участники конфликта дают показания, выясняются обстоятельства инцидента.
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