Пассажир такси напал с ножом на водителя в Москве

В Москве пассажир такси ранил ножом водителя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел на западе столицы в районе Олимпийской деревни.

В МВД уточнили, что ранение было нанесено в ходе конфликта между таксистом и пассажиром.

Водитель получил незначительное повреждение в руку.

Участники конфликта дают показания, выясняются обстоятельства инцидента.

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