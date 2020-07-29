Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

Количество пострадавших в аварии с автобусом и «Газелью» на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось, что столкновение произошло на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта. Погибла одна пассажирка автобуса, еще три человека пострадали. В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта.

По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в «Газели».

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