Пьяный водитель пассажирского автобуса врезался в бетонный забор в Ижевске

В Ижевске пьяный водитель пассажирского автобуса столкнулся с иномаркой, после чего врезался в бетонный забор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отел пропаганды управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Происшествие произошло 27 июля напротив дома 11 по Буммашевской. Водитель автобуса «Лиаз», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке. Мужчина выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с иномаркой, после чего врезался в бетонный забор.

В результате ДТП водитель автобуса получил травмы, он был госпитализирован.

Отмечается, что в салоне пассажиров не было.

Полиция выясняет причины и обстоятельства случившегося, проводится расследование.

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