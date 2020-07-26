Водитель такси избил пассажира в центре Москвы

В центре Москвы водитель такси избил пассажира и скрылся с места происшествия, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев происшествия.

По информации канала, инцидент произошел в районе улицы Малая Дмитровка. Информация о состоянии избитого не поступала.

Отмечается, что полиция осведомлена о происшествии. В настоящее время правоохранители разыскивают машину нападавшего.

Подробности инцидента уточняются.

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