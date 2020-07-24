Машину разорвало на две части в смертельном ДТП под Челябинском

Авария со смертельным исходом произошла в Челябинской области на восьмом километре трассы Миасс-Чебаркуль, когда водитель легковушки не справился с управлением из-за дождя, сообщает портал kp.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По информации инспекторов, около 18.10 по местному времени водитель Honda из-за дождливой погоды не смог удержать автомобиль в полосе, и машину вынесло на встречку, где в это время на большой скорости проезжал Chevrolet. В результате удара Honda оказалась разорвана пополам.

«В результате аварии 29-летний водитель автомобиля «Хонда Цивик» скончался до прибытия скорой помощи», — заявили в управлении.

Отмечается, что второй водитель также получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время специалисты пытаются установить точную причину аварии.

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