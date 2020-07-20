В Японии при столкновении автобуса и автовышки пострадали около 11 человек
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В японском городе Ниигата по меньшей мере 11 человек пострадали в результате столкновения автобуса с автомобилем-вышкой. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что ДТП произошло около 06.00 мск. В автобусе были дети, которые возвращались в детский сад после бассейна, расположенного в другом учреждении.
В момент происшествия в автобусе находились 16 детей, восемь из них пострадали.
Известно, что серьезные травмы получил водитель автобуса, воспитательница и водитель автомобиля-вышки п незначительно пострадали.
Причина ДТП устанавливается.
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