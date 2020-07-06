В результате ДТП с автобусом в Турции пострадали 17 человек

В Турции в районе города Гебзе произошло ДТП с автобусом. Об этом сообщает агентство IHA.

По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, после чего он врезался в бетонный барьер, который был установлен на время проведения ремонтных работ на дороге.

Всего в транспортном средстве находились 19 пассажиров, 17 из которых получили травмы. Еще один пассажир скончался в результате ДТП.

Автобус следовал по трассе в сторону Анкары.

Данные о россиянах среди пострадавших не уточняются.

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