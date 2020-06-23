Скорая помощь столкнулась с иномаркой и перевернулась в Кемерово

Автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой на пересечении улиц Островского и Весенней в Кемерово. В результате случившегося скорая перевернулась, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД по области.

ДТП произошло около 00.30 по местному времени (20.30 мск). По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи. Машины столкнулись, и газель опрокинулась. В аварии пострадали четыре человека: водитель автомобиля скорой помощи, два фельдшера и сопровождающая больного.

В настоящее время водителя иномарки направили на медосвидетельствование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как уточнили в региональном центре медицины катастроф, фельдшеры находятся в состоянии средней степени тяжести, пострадавший водитель и сопровождавшая отправлены на амбулаторное лечение.

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