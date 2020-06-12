Потоки на Садовом Кольце могут разделить после ДТП с Ефремовым

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) задумались над предложением разделить транспортные потоки на Садовом Кольце, где ранее произошла смертельная авария с участием актера Михаила Ефремова.

По словам замглавы учреждения Александра Евсина, в ЦОДД поступали многочисленные предложения о разделении потоков. В организации считают их разумными.

«Были бы рады, если бы было принято такое решение, чтобы посередине Садового был организован газон, на котором растут деревья или кустарники», — передает слова Евсина РИА «Новости».

Однако, как отметил Евсин, этот вопрос необходимо обсуждать с архитекторами и садовниками.

Он также прокомментировал аварию с участием Ефремова и рассказал, что подобные аварии в том месте происходили и раньше. Он призвал водителей вести себя ответственно и не садиться в пьяном состоянии за руль.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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