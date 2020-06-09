Honda приостановила поставку автомобилей из-за кибератаки

Автоконцерн Honda был вынужден на время приостановить поставку своих автомобилей заказчикам с ряда заводов на территории Японии после полномасштабного сбоя внутренней сети, который, предположительно связан с кибератакой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения местного ТВ.

По информации японских СМИ, сбой произошел утром 8 июня. В результате поломки полностью вышла из строя система регистрации информации об осмотре автомобилей на трех заводах компании.

В настоящее время электронная система компании восстановлена, специалисты начали расследование о вероятной кибератаке. Концерн приостановил доступ к своей внутренней сети.