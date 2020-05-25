Автомобиль с тремя людьми упал в реку в Приморье

В Приморском крае упал в реку автомобиль, в котором находились три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления регионального МВД.

По предварительной информации, в транспортном средстве была семья — двое взрослых и двое детей. Они ехали из поселка Кавалерово, где гостили у родственников, в Уссурийск.

«В районе 181 километра трассы «Осиновка-Рудная Пристань» автомобиль Toyota Caldina потерял управление и опрокинулся с проезжей части в реку «Уссури». При опрокидывании из салона автомобиля выбросило 11-летнюю девочку, которая и сообщила о случившемся, проводится проверка», — рассказал представитель управления МВД по региону.

Он добавил, что со слов подростка, в автомобиле остались еще отчим, мать и маленькая сестра.

В полиции также сообщили, что легковушка сейчас находится в реке, она затоплена.

«Девочка госпитализирована с травмами различной степени тяжести», — уведомил собеседник агентства.

На месте случившегося работают сотрудники МЧС. Поиски еще продолжаются.