RT: спрос на онлайн-обучение в автошколах вырос в России

Аналитики отмечают увеличение спроса на онлайн-обучение в автошколах в городах-миллионниках России во время действия режима самоизоляции, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса 2ГИС.

Так, в середине мая текущего года спрос на онлайн-курсы по вождению в Москве вырос на 141% по сравнению с началом апреля, свидетельствуют данные сервиса. Кроме того, дистанционным обучением стали чаще интересоваться жители Уфы, Перми, Казани и Ростова-на-Дону.

Рост спроса объясняется запуском онлайн-занятий в более чем половине российских автошкол, отмечают аналитики. По их информации, общий рост спроса на такие образовательные услуги составил 69%.

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