Мать и трое детей пострадали при массовом ДТП в Чувашии

В Чувашии мать и трое ее сыновей получили травмы при столкновении трех легковых и одного грузового автомобиля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Авария произошла днем 23 мая возле деревни Андреево-Базары Козловского района. 18-летний житель Урмарского района на автомобиле Lada Granta при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с движущимся навстречу «УАЗом».

От удара внедорожник выбросило на встречную полосу движения, где ехал Mitsubishi Outlander. В машине находилась семья из Нижнего Новгорода — 35-летняя женщина и трое ее сыновей 7, 8 и 11 лет. Все четверо были госпитализированы с травмами. Уточняется, что по инерции иномарка задела четвертый автомобиль – Scania.

Предполагаемый виновник ДТП был освидетельствован, он находился в трезвом состоянии, как и другие участники ДТП.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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