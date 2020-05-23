Кабмин выделил 25 млрд рублей на поддержку отечественного автопрома

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд руб. на поддержку российского автопрома. Документ опубликован на сайте правительства.

Так, 5 млрд руб. потратят на покупку машин скорой помощи, 7 млрд – на субсидирование кредитования, 8,5 млрд – на льготный лизинг. Еще 4,5 млрд пойдут на субсидии по займам и на закупку транспорта для государственных нужд.

«Комплекс мер, разработанный по поручению Президента России, простимулирует спрос на продукцию автомобильной отрасли», — говорится в сообщении.

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