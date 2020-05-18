Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области

Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Согласно информации ведомства, жертвами аварии с участием Renault Logan и ВАЗ2114 стали водители данных автомобилей и два пассажира.

Кроме того, два ребенка умерли в машине «скорой помощи».

Еще один ребенок, девочка семи лет, была доставлена в отделение реанимации Куртамышской центральной больницы.

Полиция уже осуществляет доследственную проверку по факту ДТП.