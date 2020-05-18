Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
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Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Согласно информации ведомства, жертвами аварии с участием Renault Logan и ВАЗ2114 стали водители данных автомобилей и два пассажира.
Кроме того, два ребенка умерли в машине «скорой помощи».
Еще один ребенок, девочка семи лет, была доставлена в отделение реанимации Куртамышской центральной больницы.
Полиция уже осуществляет доследственную проверку по факту ДТП.