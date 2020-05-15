Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов

Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.

«Сотрудникам производства уже предложено расторгнуть трудовые договора за 6 окладов, написать заявление может каждый желающий работник производства до 17 часов 15.05.20», — заявили в профсоюзе.

Те сотрудники, кто напишет заявление об уходе с 18 мая или позже, получат только пять месячных окладов.

Также руководств решило полностью простить уволившимся сотрудникам долги по субсидии на покупку автомобиля или недвижимости, которую они брали у компании. В таком случае шесть окладов выплачены не будут.

По данным профсоюза, многие рабочие откликнулись на это предложение. Количество уволившихся в некоторых подразделениях даже превысило запланированные показатели.

Количество сотрудников, которых компания планирует уволить, неизвестно.

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