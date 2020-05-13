Госдума одобрила временную реформу ОСАГО

Госдума приняла закон, который разрешает временно приобретать полис ОСАГО без технического осмотра автомобиля, передает РИА «Новости».

Принятие закона продиктовано тем, что из-за ограничительных мер по коронавирусу во многих регионах страны приостановлена работа станций техобслуживания.

Закон будет действовать в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года. Документы о прохождении техосмотра необходимо будет предоставить в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 года.

Кроме того, согласно документу, тарифы на страховку станут индивидуальными. Так, для водителей без нарушений и ДТП полис будет стоить дешевле.его эксплуатации.

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