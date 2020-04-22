Специалисты прогнозируют падение продаж автомобилей на 22% в 2020 году

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Продажи автомобилей в 2020 году сократятся на 22% в среднем по планете, производство снизится на 21%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогнозы аналитиков IHS Markit.

«Перспективы рынка неоднозначны, так как отложенный и разрушенный спрос сочетается с масштабным нарушением глобальных цепочек поставок», — заявил глава компании Колин Каучман.

По его словам, в абсолютных цифрах за год в мире может быть реализовано приблизительно 70,3 млн машин. Восстановление отрасли будет медленным, несмотря на открытие заводов в КНР.

В США рынок легковых автомобилей, как ожидается, рухнет на 27%, до 12,5 млн, в Западной и Центральной Европе — на 25%, до 13,6 млн, в Китае — почти на 16%, до 21 млн штук.

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