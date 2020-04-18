В Москве будут действовать камеры фотовидеофиксации из-за пропускного режима

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В Москве будут действовать камеры фотовидеофиксации ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции для выявления нарушителей пропускного режима в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра города.

Отмечается, что пользователям автомобилей необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер.

Сделать это нужно за пять часов до первой поездки.

Те автомобили, которые не будут включены в пропуска, автоматически получат статус нарушителя. Их владельцам предъявят штраф.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,2 млн.

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