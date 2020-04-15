В Москве машины будут отправлять на штрафстоянку при отсутствии пропуска у водителя
В Москве сотрудники полиции смогут отправлять на штрафстоянку автомобили водителей, у которых нет цифровых пропусков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что совместную работу будут осуществлять ГИБДД и Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
«ЦОДД будет по дорожным камерам сличать номера тех машин, на которые нет пропусков, и автоматически выписывать штрафы», — говорится в сообщении.
Данные на этот автомобиль получит ГИБДД. Если нарушение повторится, машину отправят на штрафстоянку.
По словам источника, такие меры будут действовать в будущем.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в городе пропускной системы. Она распространяется только на поездки в личном или общественном транспорте. Пешеходы могут передвигаться без пропусков, но с учетом всех ранее установленных ограничений.
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