В Москве объяснили правила проверки пропуска на передвижение таксистами
Замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин рассказал, как столичные таксисты будут осуществлять проверку спецпропусков на передвижение у пассажиров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что для этого было разработано приложение «Помощник Москвы», с помощью которого таксисты проверят код.
Замглавы дептранса подчеркнул, что вводить код перед заказом такси не нужно, он будет проверяться водителем непосредственно в салоне.
Пронин добавил, что при этом автомобиль все равно могут остановить сотрудники полиции для осуществления дополнительной проверки пропуска на передвижение.
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