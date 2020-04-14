В Москве объяснили правила проверки пропуска на передвижение таксистами

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Замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин рассказал, как столичные таксисты будут осуществлять проверку спецпропусков на передвижение у пассажиров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что для этого было разработано приложение «Помощник Москвы», с помощью которого таксисты проверят код.

Замглавы дептранса подчеркнул, что вводить код перед заказом такси не нужно, он будет проверяться водителем непосредственно в салоне.

Пронин добавил, что при этом автомобиль все равно могут остановить сотрудники полиции для осуществления дополнительной проверки пропуска на передвижение.

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