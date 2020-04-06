В Лефортовском тоннеле в Москве случилось ДТП с участием нескольких авто

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В Лефортовском тоннеле по внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в своем Twitter сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

На месте аварии уже работают оперативные службы.

«Движение ограничено до одного ряда», — указано в сообщении ЦОДД.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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