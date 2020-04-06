Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Сообщается, что мужчина пропал 4 апреля после того, как ушел в миграционный центр в Сахарово, чтобы подать документов на патент для работы, так как не являлся гражданином России.

После этого Петель на связь не выходил, в соцсетях его друзья разместили сообщения о поиске.

Как стало известно, Павел погиб в аварии в подмосковном Подольске: на скорости около 200 километров в час его автомобиль влетел в стоящую фуру. Как сообщается, в машине находились три человека, все они погибли.

Петелю было 45 лет.

Сейчас в соцсетях его друзья пытаются пристроить его кота Хромика и решить вопрос с доставкой тела на Украину.