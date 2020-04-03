В Совфеде оценили идею ездить в машинах по Москве по одному
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В Совфеде прокомментировали новые правила для автомобилистов в Москве, согласно которому в личном автомобиле может находиться только один человек. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что согласно инициативе, в машине может находится родственник или человек, с которым у водителя общий режим самоизоляции.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что такие меры являются понятными: находящиеся на домашнем карантина члены одной семьи будут передвигаться на общем автомобиле.
Он также добавил, что соблюдение установленных норм самоизоляции позволит не вводить в будущем дополнительные ограничения на автомобильные передвижения.
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