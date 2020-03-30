Минпромторг увеличил субсидию на льготное автокредитование до 10,5 млрд рублей
Министерство промышленности и торговли России увеличило финансирование программы льготного автокредитования более чем в два раза, до 10,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минпромторг принимает меры для поддержки автопроизводителей на фоне влияния пандемии коронавируса на экономику, заявили в пресс-службе. В частности, министерство увеличило субсидию программы льготного автокредитования с 5 до 10,5 млрд рублей.
Кроме того, запущены программы льготного лизинга с финансированием 2 млрд рублей и стимулирования продаж газомоторной техники на 3,3 млрд рублей, добавили в министерстве.
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