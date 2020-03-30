Минпромторг увеличил субсидию на льготное автокредитование до 10,5 млрд рублей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/907/12015907/Depositphotos_8148691_l-2015-pic905-895x505-4375.jpg">

Министерство промышленности и торговли России увеличило финансирование программы льготного автокредитования более чем в два раза, до 10,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минпромторг принимает меры для поддержки автопроизводителей на фоне влияния пандемии коронавируса на экономику, заявили в пресс-службе. В частности, министерство увеличило субсидию программы льготного автокредитования с 5 до 10,5 млрд рублей.

Кроме того, запущены программы льготного лизинга с финансированием 2 млрд рублей и стимулирования продаж газомоторной техники на 3,3 млрд рублей, добавили в министерстве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РБК: бензин может подорожать из-за коронавируса

— В Госдуме предложили временно отменить плату за парковки в Москве из-за коронавируса