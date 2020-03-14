Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

На юге Турции рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе Аксарай — Адана, передает РИА «Новости».

В результате пострадали 44 человека: 42 пассажира и два водителя автобуса. Они госпитализированы.

По данным местных СМИ, автобус столкнулся с грузовиком, который следовал по той же полосе впереди. Водитель автобуса утверждает, что столкновение произошло из-за того, что грузовик резко затормозил, однако один из пассажиров заявил, что водитель автобуса заснул за рулем.