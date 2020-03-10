Скоростной режим до 110 км/ч могут повысить в ряде российских регионов

На участках федеральных трасс в семи регионах страны могут повысит скоростной режим до 110 километров в час. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Росавтодора.

Планируется, что министерство и заинтересованные стороны рассмотрят идею повышения скоростного режима в некоторых регионах России в 2020-2021 году.

Увеличить разрешенную скорость до 110 км/ч могут в Ярославской, Пензенской, Рязанской и Свердловской областях, а также в Чечне, Дагестане и Ставропольском крае.

Ранее министерство юстиции РФ добавило в проект нового Кодекса об административных правонарушениях ужесточенные меры наказаний за превышение скорости на дорогах.

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