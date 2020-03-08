Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу

Новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) вступил в силу с 8 марта 2020 года, следует из опубликованной на сайте Центробанка информации.

В соответствии с новыми правилами, владельцы автомобилей могут внести информацию о договоре добровольного автострахования каско на обратную сторону полиса ОСАГО. Такой полис будет доступен как в бумажном, так и в электронном виде.

Важным условием является совпадение сроков ОСАГО и каско, при прекращении действия обязательного страхования каско также перестанет действовать. При этом автовладельцы смогут отказаться от каско без расторжения договора ОСАГО.

Кроме того, новый полис должен включать в себя риски повреждения автомобиля и гибели.

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