На Ставрополье два человека погибли и три пострадали при ДТП

В Ставропольском крае два человека погибли и три пострадали при столкновении легковых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.

Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб в Петровском городском округе на 20 км дороги Светлоград – Благодарный.

«По предварительной информации, два человека в результате ДТП погибли, еще три человека получили ранения», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, информация о происшествии уточняется.